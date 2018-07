Em PE, três pessoas morrem durante o carnaval Três pessoas morreram das 19 horas de sexta-feira até as 7 horas de hoje no carnaval de Pernambuco, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Uma das vítimas caiu de um trio elétrico numa festa de carnaval no subúrbio recifense do Vasco da Gama, na zona norte da cidade, e outras duas sofreram acidentes de carro. Nas principais emergências da região metropolitana do Recife foram realizados 2.768 atendimentos. Deste total, 98 pessoas precisaram se submeter a grandes cirurgias e 348 a pequenas.