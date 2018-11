Em penúltimo pregão do ano, Ibovespa tem queda de mais de 2%

O Ibovespa caiu 2,54 por cento, a 56.533 pontos, seguindo o movimento dos mercados externos, que também operaram no negativo. O giro financeiro foi de 3,659 bilhões de reais.

Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones perdia 1,12 por cento, às 18h23, enquanto o Standard & Poor's recuava 1,20 por cento.

"A Bovespa está sem liquidez. Com o comportamento dos mercados lá fora, principalmente pelo euro, todos os demais ativos andaram juntos", afirmou economista-chefe do Espírito Santo Investment Bank, Janquiel dos Santos. A moeda europeia atingiu o menor nível em quase um ano nesta quarta-feira.

Porém, Santos lembrou que a queda desta sessão não é consistente devido ao baixo volume, e lembrou que a liquidez deverá piorar na próxima sessão.

No Ibovespa, a maioria das ações encerraram em baixa, com destaque para JBS, que recuou 8,49 por cento, a 6,36 reais, e para Gol, que perdeu 6,37 por cento, a 11,91 reais.

Entre as blue chips, a preferencial da Petrobras recuou 3,47 por cento, a 21,43 reais, enquanto a da Vale perdeu 2,6 por cento, a 37,81 reais, e o papel da OGX caiu 1,71 por cento, a 13,76 reais.

Na outra ponta, Natura teve a maior alta do índice, de 1,03 por cento, a 36,21 reais, seguida por Redecard, com ganhos de 0,87 por cento, a 29,15 reais, e CCR, com valorização de 0,58 por cento, a 12,17 reais.