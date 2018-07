Em Pernambuco, governo anuncia novo trecho de ferrovia no Nordeste

Durante cerimônia pública em Serra Talhada (PE), na presença do governador do Estado e potencial candidato a presidente, Eduardo Campos (PSB), a presidente Dilma Rousseff pediu para o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, do mesmo partido de Campos, fazer o anúncio.

O novo trecho deve ligar a cidade pernambucana de Parnamirim, por onde passa a Transnordestina, até Petrolina, conectando-se à rede da FCA.

"A gente brigou muito junto à equipe do setor de infraestrutura do governo federal e nesta semana a presidenta Dilma bateu o martelo", disse Bezerra.

Segundo o ministro, "além de lançar a concessão ferroviária que liga o porto de Suape ao porto de Aratu, que é a ferrovia Recife-Salvador, nós vamos ter a opção... que é pegar ali em Parnamirim, a ferrovia desce para Petrolina, atravessa o São Francisco em Juazeiro e leva a ferrovia, que é a Centro-Atlântica, de Juazeiro até sair em Salvador".

(Por Leonardo Goy)