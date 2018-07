Em pleno sábado, motorista enfrenta lentidão na Marginal Tietê

O excesso de veículos e um acidente ocorrido por volta das 16 horas deste sábado, 28, complicam a vida do motorista que utiliza a Marginal Tietê no sentido Lapa-Penha. Quem deixa as rodovias Castello Branco, Anhangüera e Bandeirantes e ingressa na marginal em direção à Rodovia Ayrton Senna encontra lentidão pela pista expressa até a passagem sob a ponte do Piqueri, onde uma moto e um veículo de passeio se envolveram num acidente, causado a interdição de uma faixa e meia de rolamento. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda como o trânsito fez São Paulo parar Passando esse trecho, o motorista encontra nova lentidão a partir da Ponte Júlio de Mesquita Neto. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a Polícia Rodoviária Federal, não há registro de acidente nos trechos norte e leste da marginal nem no início das rodovias Dutra e Fernão Dias que justifique o congestionamento. A causa seria apenas excesso de veículos.