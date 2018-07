Em propaganda, Kassab culpa chuva pelas enchentes Em propaganda exibida na noite desta segunda-feira, na TV aberta, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), afirmou que os sucessivos alagamentos e enchentes são consequências dos quase 50 dias de chuva que atingem o Estado. Ao dividir as responsabilidades com o "mau tempo", Kassab classificou as tempestades como "dilúvio" e disse que "não tem cidade que aguente".