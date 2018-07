Em protesto, camelôs incendeiam carro no centro de SP Camelôs que ficam nas proximidades da Feirinha da Madrugada, na Rua Oriente, região do Brás, no centro de São Paulo, atearam fogo em um carro, em lixo e quebraram lojas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar (PM), os atos aconteceram em protesto contra a fiscalização do comércio ilegal na área.