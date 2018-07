Em protesto, lojistas ateiam fogo em carro no Centro Cerca de 200 pessoas colocaram fogo em um automóvel, que acabou explodindo, na manhã de hoje na Rua Boa Vista, no Centro de São Paulo, segundo informações preliminares da Polícia Militar. O grupo é formado por lojistas que reivindicam mais pontos de vendas dentro das estações do metrô.