Em razão do câncer, Hebe passa por nova cirurgia

A apresentadora de TV Hebe Camargo foi submetida a uma nova cirurgia para a retirada da vesícula. A operação aconteceu às pressas, na quinta-feira passada, no Hospital Albert Eintein, mas só foi revelada ontem.

Hebe passou por outra cirurgia em março, em função do reaparecimento do câncer contra o qual luta desde janeiro de 2010. Naquela ocasião, o tumor envolvia o aparelho digestivo. Na semana passada, a apresentadora esteve no Einstein para realizar exames. Diagnosticada a necessidade da retirada da vesícula, ela foi imediatamente internada.

A cirurgia foi feita por Antônio Luís Vasconcelos Macedo, o mesmo médico que realizou a operação de março. Um mês depois, Macedo compareceu à fila de gargarejo do programa da loira, em seu retorno aos estúdios da RedeTV!, e foi agraciado com o famoso selinho. Hebe disse então que se sentia "zerada". "Se eu não morri lá, vou morrer aqui", falou, referindo-se à emoção de voltar ao palco.

De acordo com o boletim médico do Einstein, o estado de saúde da apresentadora agora é estável e ela se encontra no quarto.

O programa exibido ontem na RedeTV!, com o ex-jogador e deputado Romário (PSB-RJ), foi gravado antes da cirurgia. A edição que seria gravada anteontem foi cancelada, sem previsão de nova data. Aos convidados, a produção informou apenas que recebeu o pedido de Hebe para liberar sua agenda. / CRISTINA PADIGLIONE