Em Recife, três chineses são presos em situação irregular

A Polícia Federal prendeu quatro chineses na quarta-feira, 1º, durante uma fiscalização de rotina que tinha o objetivo de verificar o visto de estrangeiros em Recife, Pernambuco. Os comerciantes Cheng Lin, de 21 anos, Guochang Bao, de 23, e o desempregado Xianyi Lin, de 36, estavam em situação irregular no País. Já Lin Wentan foi acusado de abrigar os colegas. Todos foram conduzidos à Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Aeroporto dos Guararapes, onde os três estrangeiros foram notificados a deixar o Brasil e Wentan pagou multa no valor de R$ 827,75 por cada chinês encontrado irregular em sua casa, o que totalizou R$ 2.483,25. Segundo a PF, caso os três chineses não deixem o País no período estipulado, eles serão presos e aguardarão a elaboração do processo de deportação em um de nossos sistemas prisionais.