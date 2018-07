Em recuperação, rainha Elizabeth cancela compromisso

"A rainha lamentavelmente não vai mais participar da cerimônia da Commonwealth na Abadia de Westminster hoje, já que ela continua a se recuperar após sua recente doença", afirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A rainha, que teve alta do hospital há uma semana, está com boa saúde e ainda deverá participar de uma recepção à noite, disse o porta-voz. Ela também vai participar de alguns de seus compromissos oficiais previstos para esta semana.

Na segunda-feira passada, a monarca britânica, de 86 anos, deixou o hospital após três dias de tratamento para um problema estomacal, e foi forçada a cancelar uma visita à Itália.

Foi a primeira vez em 10 anos que a rainha Elizabeth, que raramente cancela compromissos oficiais, precisou ser hospitalizada. Apesar de ter diminuído o ritmo de seu calendário, no passado lotado de visitas ao exterior, ela ainda é conhecida por uma agenda cheia.

Funcionários da monarquia foram citados em meios de comunicação britânicos dizendo que os problemas atuais de saúde da rainha não são graves e que não havia nada para se preocupar.

A popularidade da rainha com os britânicos comuns permanece alta, impulsionada nos últimos dois anos por celebrações para marcar o seu 60º ano no trono e o casamento de seu neto, o príncipe William, com Kate Middleton.

