Em retratos sobrepostos, fotógrafa explora diferenças e similaridades de gêmeos

Visão dupla

A fotógrafa britânica Caroline Briggs iniciou um projeto que explora as noções de identidade entre gêmeos com o uso do recurso fotográfico da exposição dupla, sobrepondo as duas imagens.

Caroline tem uma irmã gêmea e queria abordar a questão de uma forma diferente.

"Como a maioria dos gêmeos, detesto ser comparada à minha irmã, e a maioria dos outros projetos com gêmeos tem aquele ar de show de aberrações, de comparação e contraste, que me afasta", disse a fotógrafa à BBC.

"Ao mesmo tempo em que ainda me interesso pelas semelhanças físicas e diferenças entre gêmeos idênticos, também quero explorar a identidade e o lado de emocional de ser uma das metades de um par."

A técnica de Caroline, de exposição dupla, permite que as fotos sejam examinadas em dois níveis. Existe a tentativa de separar as duas figuras mostradas e encontrar uma forma de enxergar as duas faces, mas também há a exploração mais profunda das duas personalidades.

"A batalha entre querer ser parecido e ainda desejar uma identidade separada de seu clone é algo que vivi. Ao criar um único retrato de duas pessoas, surgem as questões a respeito do relacionamento deles e seu desejo, ou falta de desejo, de viver vidas completamente separadas", disse a fotógrafa.

Depois que a foto é feita, as imagens são sobrepostas no processo de pós-produção e então as semelhanças nos rostos são reveladas.

"Às vezes, alguns traços combinam de forma idêntica, outras vezes, os rostos são tão diferentes."

Caroline Briggs continua fazendo imagens para o projeto e os gêmeos interessados poderão entrar em contato pelo site da fotógrafa, www.carolinebriggs.co.uk. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.