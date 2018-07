Em reunião, Cristina deve pedir energia mais barata ao Brasil

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pretende pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na reunião bilateral que terão nesta terça-feira, a redução nos preços e a ampliação da quantidade de energia enviada pelo Brasil ao mercado argentino. Cristina Kirchner deve pedir ainda que o Brasil diversifique as fontes de energia, o que em tese poderia tornar o envio mais barato. Nos últimos dias, assessores do Ministério do Planejamento da Argentina informaram o governo brasileiro que a presidente queria discutir o assunto com Lula, o que foi confirmado à BBC Brasil por negociadores do Brasil. A reunião entre os dois presidentes será realizada em San Miguel de Tucumán, antes do encontro dos líderes do Mercosul e países convidados - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e ainda Bolívia, Chile e Equador. Socorro O Brasil socorreu a Argentina em diferentes ocasiões no inverno do ano passado e em maio deste ano o país se comprometeu a enviar energia ao país vizinho até agosto, durante o período de baixas temperaturas e maior consumo. Em maio, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, informou que o acordo então assinado entre os presidentes Lula e Cristina previa fornecimento inicial de 800 MW (megawatts) podendo chegar a 1.500 MW. Lobão afirmou ainda, naquela época, que a Argentina se comprometia em pagar metade da energia fornecida e devolver o restante - sem data marcada. Os preços não foram revelados naquela ocasião. Mas, segundo especialistas, a Argentina estaria pagando preço de mercado. Agora o governo Kirchner estaria tentando aumentar a quantidade de energia que pode ser enviada e reduzir o preço. O país enfrenta escassez energética e determinou cortes neste inverno, segundo a imprensa argentina, para as empresas que estão na lista das que podem ter o fornecimento interrompido sem provocar problemas no seu ritmo de produção. A Argentina depende ainda do gás boliviano, e Cristina deve aproveitar o encontro do Mercosul também para discutir o assunto com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Inflação Além de energia, outro assunto que poderá ser tratado entre Cristina e Lula será a alta dos preços - principalmente, dos alimentos. Os dois países têm enfrentado aumentos, embora no caso da Argentina a alta seja maior. A inflação foi um dos assuntos que dominaram a primeira etapa da reunião do Mercosul entre ministros e outras autoridades da área econômica da região. Todos eles, segundo negociadores presentes, declararam "preocupação" com a alta mundial de preços, principalmente de alimentos. O governo argentino vive um momento delicado desde que o setor rural entrou em greve contra o aumento de impostos às exportações de grãos, anunciado em março. O assunto está em debate no Congresso Nacional. Cristina pretende, segundo a imprensa argentina, pedir apoio dos presidentes do Mercosul a esta medida, alegando que sua prioridade é a mesa dos argentinos e tentar reduzir o impacto dos preços internacionais. No entanto, nos bastidores da reunião de cúpula, negociadores brasileiros, uruguaios e paraguaios mostram pouca simpatia pela medida, que representaria uma barreira dentro do próprio bloco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.