Em reunião, Lula anuncia recursos para PE e AL O deputado federal Paulo Rubem Santiago (PT-PE) disse hoje, após acompanhar reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e autoridades na Base Aérea do Recife, que Lula afirmou aos governadores de Alagoas, Eduardo Campos (PSB), e de Pernambuco, Teotônio Vilela Filho (PSDB), que haverá liberação imediata de R$ 500 milhões, sendo R$ 250 milhões para cada um dos dois Estados, para utilização em ações imediatas em prol da população atingida.