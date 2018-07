Em Rondônia, federal segue em greve Grevistas da Universidade Federal de Rondônia (Unir) decidiram manter a paralização que já dura 74 dias, mesmo com a renúncia do reitor Januário Amaral. Os grevistas exigem a posse da vice-reitora Maria Cristina Victorino e o afastamento dos pró-reitores. Januário renunciou na semana passada, após operação do Ministério Público Estadual apontar fraudes em convênios da Unir. A universidade é alvo de 16 investigações no Ministério Público Federal. Januário diz ser vítima de disputa política e de homofobia. / GABRIELA CABRAL, ESPECIAL PARA O ESTADO