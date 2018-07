Em Santa Maria-RS, Dilma discute ações após incêndio A presidente Dilma Rousseff já chegou a Santa Maria (RS) e esteve há pouco no Hospital de Caridade, um dos locais que têm recebido os feridos no incêndio da boate Kiss, nesta madrugada, que matou 232 pessoas. De acordo com informações do hospital, Dilma permaneceu no local durante cerca de 15 minutos, reunida com o governador do Estado, Tarso Genro, e com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Neste encontro, foi discutida a possibilidade de remoção dos casos mais graves. Dilma fez ainda uma visita a uma das vítimas. Ainda de acordo com o hospital, Dilma teria seguido para o Centro Desportivo Municipal (CDM).