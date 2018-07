Em Santos e Guarujá, 70 toneladas de fogos

Em Santos, a programação da virada começa às 21 horas, com música e opções de lazer nas já tradicionais tendas ao longo da orla. As barracas vão funcionar até as 2 horas de terça-feira (01/01/2013).

Também haverá queima de 30 toneladas de fogos por 15 minutos. Na orla, serão lançados de seis balsas, do emissário submarino e da Fortaleza da Barra. Shows pirotécnicos também acontecerão em outros seis locais de Santos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interdita a partir das 21 horas desta segunda-feira o trânsito na avenida da praia sentido Ponta da Praia, entre o Canal 1 e a Rua Carlos de Campos. Às 23h, o bloqueio será estendido à direção José Menino, na mesma área.

As tendas vão funcionar até terça-feira de carnaval e a programação é sempre gratuita. Entre as atrações há oficinas culturais, esportes e atividades literárias. À noite, grupos musicais animam o happy hour. Aos sábados e domingos, a atração nas tendas são os bailes, com bandas locais.

Ambulantes estão proibidos no jardim, na calçada e em áreas muito próximas às tendas. Sanitários dos postos de salvamento e dos quiosques ficarão abertos na madrugada de terça-feira (01/01/2013). As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.