Em Santos, menos candidatos se atrasaram para o Enem No segundo dia de provas do Enem, houve menos candidatos atrasados nos cinco locais onde foram aplicados os exames na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. No Colégio do Carmo, na Ponta da Praia, apenas dois estudantes chegaram atrasados neste domingo, 27.. No sábado, 26, dezenas de estudantes perderam a prova. Os fiscais aguardaram por cinco minutos para fechar definitivamente a entrada do estabelecimento, gritando para os mais calmos para que se apressassem.