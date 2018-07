Em Santos, pane em elevador causa incêndio em prédio Uma pane na caixa de elevadores causou um incêndio nesta tarde em um edifício residencial em Santos, na Baixada Santista. O fogo foi controlado em meia hora e não houve feridos. As chamas começaram por volta das 14 horas na cabine do elevador de serviço do prédio de nove andares e 34 apartamentos, no bairro da Vila Belmiro. Seis carros e 21 homens do Corpo de Bombeiros foram até o local e levaram em torno de meia hora para controlar o fogo e mais de uma hora para retirar os cerca de trinta moradores que estavam em casa.