Em São Miguel, sonho com uvas O sonho de Massuto Fujiwara com um cavalo alado com um cacho de uvas entre os dentes mudou a história da cidade de São Miguel Arcanjo. Fujiwara havia sonhado com a uva quando sua granja de ovos na cidade não ia muito bem, e conheceu, por coincidência, um produtor de uva itália na cidade de Ferraz de Vasconcelos. ''Meu avô havia sonhado com a uva, mas nunca tinha visto a fruta, nem sabia seu nome. Quando viu os cachos, pediu logo algumas mudas para levar para sua propriedade'', conta o neto de Massuto, Milton Fujiwara. Com o sucesso da plantação, Fujiwara aumentou a área de plantação de uva e seus vizinhos se interessaram no cultivo. ''Todos queriam saber o que era aquela fruta, que dava ótima renda para meu avô. Assim, ele dividiu as mudas de uva com os vizinhos.'' Hoje, São Miguel Arcanjo é uma das principais produtoras de uva de mesa do Estado de São Paulo, com 5,4 milhões de caixas de 7 quilos de uvas finas. Atualmente, a variedade niagara vem ganhando espaço na região, mas a pioneira é a uva itália, trazida por Massuto Fujiwara. ''Tenho muito orgulho de meu avô, acredito que ele é um exemplo de perseverança e pioneirismo'', diz Milton Fujiwara.