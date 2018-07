Em São Paulo, 56 são detidos durante protesto

No Rio, a Polícia Militar está revistando e detendo manifestantes que estavam na frente da Câmara Municipal, na Cinelândia. Ativistas acusam a PM de adotar essa tática com o objetivo de desfazer o acampamento montado há meses no local.

Manifestantes vivem alojados em barracas, para protestar contra o encaminhamento dado pelos vereadores à CPI dos Ônibus e contra as administrações do prefeito Eduardo Paes e do governador Sérgio Cabral, ambos do PMDB.