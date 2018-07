Em São Paulo, a rua Vergueiro terá paus-brasil e ipês

O projeto foi publicada no Diário Oficial da Cidade no dia 24. As empresas têm até 29 de setembro para apresentar a proposta de cooperação. De acordo com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, a Rua Vergueiro foi escolhida por ser uma via importante e "ainda não ter projeto de arborização". Além disso, a pasta afirma que as calçadas - que em alguns pontos têm cerca de 4 metros de largura e poucas árvores - "têm dimensões adequadas para o plantio de árvores sem afetar a acessibilidade e a circulação de pedestres".

A Prefeitura já definiu 16 espécies de mudas e o ponto exato onde cada uma deverá ser plantado. Na lista estão dez mudas de pau-brasil, 16 de verna - que tem flores alaranjadas - e ipês-roxo, amarelo e branco. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.