Em São Paulo, entidades escolhem empresas-alvo Em reunião realizada no início do mês, entidades médicas do Estado de São Paulo escolheram 15 empresas do setor de saúde suplementar para começar a negociar sua pauta de reivindicação - que inclui valor mínimo de R$ 80 por consulta e a inserção de uma cláusula de reajuste anual nos contratos de trabalho.