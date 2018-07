Em São Paulo, garçom cai de prédio ao comemorar gol O garçom Albino Neves Cardoso, de 37 anos, caiu no começo da noite de ontem do terceiro andar de um prédio onde uma amiga dele mora, no Jardim Leônidas Moreira, região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu quando Cardoso assistia ao jogo entre Goiás e São Paulo, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ao comemorar um dos gols, o garçom resolveu subir em um sofá e começou a pular. Ele se desequilibrou e caiu pela janela.