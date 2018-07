Em São Paulo haverá rodízio operadoras

A interrupção entre os dias 11 a 17 deverá ocorrer em rodízio de especialidades. As consultas de hora marcada em ginecologia, obstetrícia e cardiologia, por exemplo, devem ser interrompidas na quinta-feira; endocrinologia e pneumologia, no dia 15; ortopedia e traumatologia, no dia subsequente; e, por fim, endoscopia, dermatologia e imunologia, no dia 17. Nos dias 10 e 18, a paralisação deverá alcançar todas as especialidades.

Liderado pela Associação Paulista de Medicina (APM), o movimento médico em São Paulo - que já efetuou uma paralisação local de um dia no mês passado - tem como principal reivindicação o estabelecimento do valor mínimo da consulta em R$ 80. Atualmente a quantia varia de R$ 25 a R$ 60. Os médicos também criticam a pressão das operadoras para reduzir pedidos de internações e de solicitação de exames mais caros.

A inclusão de cláusula de reajuste anual no contrato, conforme instrução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é uma outra reivindicação da categoria.

De acordo com a APM, as operadoras que poderão ter o atendimento suspenso não aceitaram negociar com a classe médica ou não enviaram propostas de negociação.

Recomendação. Cabe a cada um dos 58 mil médicos no Estado que atendem pacientes de planos de saúde decidir pela adesão ou não da paralisação. Isso porque se trata de uma recomendação das entidades para que o serviço seja interrompido.

Assim, quem tem consulta em clínica médica, check-up ou hora marcada com o endocrinologista ou o dermatologista - as mais comuns, segundo médicos consultados pelo Estado - deve telefonar antes para o consultório para confirmar se haverá atendimento.