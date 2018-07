Em Sarajevo, atentado é combustível da discórdia

Não havia representantes do governo da Sérvia nem das mais importantes autoridades da comunidade sérvia da Bósnia-Herzegovina na noite de gala de 28 de junho de 2014, no Vijecnica, a reconstruída Biblioteca Nacional do país. Naquela noite, um concerto da Orquestra Filarmônica de Viena, da Áustria, no prédio-símbolo de Sarajevo, lembrava os 100 anos do atentado que matou o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando.

Do lado de fora, algumas dezenas de militantes carregavam faixas de protesto e cobriam seus rostos com uma máscara: a do jovem nacionalista sérvio Gavrilo Princip.

Para os que estavam no interior do edifício de linhas neoislâmicas devastado pelo fogo no cerco à cidade, em 1992, e agora reconstruído, Princip foi um assassino. Para aqueles que protestavam do lado de fora, ele foi um herói. Em síntese, assim se divide a Bósnia-Herzegovina sobre o evento político usado como pretexto pelo Império Austro-Húngaro, com apoio do Império Alemão, para lançar a 1.ª Guerra Mundial. Um século após o célebre Atentado de Sarajevo, a memória do assassinato de Francisco Ferdinando e de sua mulher, Sofia, é alvo de paixões e de discórdia política.

Visões opostas. A controvérsia em torno do papel do jovem tuberculoso Gavrilo Princip no ataque faz parte de um pedaço da história mais viva do que o próprio conflito de 1914-1918 no imaginário dos Bálcãs. Recém-saída de mais uma guerra sanguinária, a península ainda sofre as consequências da implosão da Iugoslávia e da 3.ª Guerra dos Bálcãs, entre 1991 e 2001, e com a profunda divisão dos povos da região. O resultado é que sérvios, de um lado, e bósnios e croatas, de outro, têm visões opostas também sobre o ataque cometido por nacionalistas do movimento Mlada Bosna, Jovem Bósnia.

A organização defendia a ideia da Grande Sérvia e a criação da Iugoslávia e se opunha à ocupação da Bósnia-Herzegovina pela Áustria-Hungria, que invadiu o território em 1878 e o anexou em 1908. A iniciativa de Viena de absorver parte da Península Balcânica contrariava as disposições do Tratado de Berlim, que reconhecia a posse da região pelo Império Otomano, e serviu para acirrar o nacionalismo sérvio dentro e fora das fronteiras da Bósnia, estimulado pelo apoio do Império Russo e de seu czar, Nicolau II.

Casado com uma checa, Sofia, Ferdinando era considerado um sucessor progressista do imperador Franz-Joseph, então com 84 anos. Nos meios políticos de Viena, imaginava-se que o arquiduque, uma vez no trono, poderia ampliar a autonomia, a liberdade e os direitos dos eslavos do império, mais numerosos do que os austríacos e os húngaros. Esse suposto perfil reformador – que jamais se confirmaria – causava desconfiança na corte e na elite do próprio império, ciosas por manter o status, mas sobretudo entre os movimentos nacionalistas da Sérvia, que almejavam comandar a grande unificação dos “eslavos do sul” em um país unido – a “Eslávia do Sul”, ou Iugoslávia.

Foi nesse contexto que movimentos como Jovem Bósnia e Mão Negra, um grupo secreto suspeito de ter ligações com o exército e o governo da Sérvia, conspiraram para o assassinato do arquiduque a tiros de revólver, pelas mãos de Princip, após um primeiro atentado a bomba fracassado no mesmo dia, ambos nas imediações de Vijecnica, que Ferdinando havia visitado instantes antes.

Cem anos depois, a memória do crime que, segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, marcou o início do “breve século 20”, ainda paira sobre Sarajevo. “Estamos em uma profunda crise econômica, e a maioria da população de Sarajevo não está interessada na 1.ª Guerra Mundial”, explica a historiadora Vera Katz, pesquisadora do Instituto de História da Universidade de Sarajevo. “Mas, entre acadêmicos, estamos muito divididos. Temos três divisões claras: sérvios, bósnios e croatas. Isso faz com que tenhamos diferentes interpretações sobre o papel de Gavrilo Princip na 1.ª Guerra Mundial. Entre historiadores sérvios, ele continua a ser um herói nacional.”

A controvérsia nos meios acadêmicos é tão forte que pesquisadores sérvios boicotaram uma conferência internacional que reuniu, entre 18 e 21 de junho, historiadores do mundo todo em torno do tema A Grande Guerra: Abordagens Regionais e Contextos Globais. Uma conferência em separado será realizada em setembro, em Belgrado, na Sérvia.

Para intelectuais como Miljan Maksimovic, historiador bósnio de origem sérvia, as elites políticas bósnias e europeias tentam revisar a história, apagando os traços do povo sérvio na cultura local e impondo o fardo da culpa pela Grande Guerra à Sérvia. “O absurdo é que bósnios muçulmanos também impuseram grande resistência às tropas invasoras austro-húngaras em 1878, mas dizem o contrário hoje”, afirmou Maksimovic à agência russa Ria Novosti. “O fato é que essas iniciativas não contribuem para a reconciliação global, mas aprofundam a divisão.”

Um dos grandes pontos de insatisfação da população de Sarajevo Leste e da República Srpska (República Sérvia da Bósnia, uma das duas que compõem a Bósnia-Herzegovina), onde se concentra a população sérvia, é que uma versão da história sobre o Atentado de Sarajevo e sobre Gavrilo Princip, um “herói nacional”, está preponderando para o mundo. Para eles, austro-húngaros eram os invasores a serem combatidos.

O que se vê hoje na Bósnia-Herzegovina, porém, é uma revisão desse papel e uma tentativa de apagar da memória o culto a Princip. Em Sarajevo, a passagem sobre o Rio Miljacka onde Francisco Ferdinando foi assassinado – que, durante a existência da Iugoslávia de Alexandre I e de Tito se chamou Ponte Gavrilo Princip – voltou a ser denominada Ponte Latina. Uma placa com os dizeres “Que a paz reine sobre a Terra” hoje esconde a anterior, que descrevia o jovem como “um combatente da liberdade” e o atentado como “um protesto popular contra a tirania”. As ruas em homenagem ao herói/terrorista e ao movimento Jovem Bósnia foram rebatizadas.

No centro histórico, onde a maioria é de bósnios e croatas, há um projeto de construção de uma estátua em memória do arquiduque. Na mesma região, há um albergue chamado Franz Ferdinand. “Os proprietários queriam usar o nome famoso para atrair turistas de outros países”, explica Sedad Cholak, funcionário do hostel. “Eu diria que aqui é 50%-50%. Muitos pensam que ele foi uma boa pessoa, e muitos pensam que Gavrilo Princip era uma boa pessoa porque o matou. Eu não sei… Ele (Francisco Ferdinando) era um líder, a Bósnia fazia parte da Áustria-Hungria. Eu creio que ele era um bom homem.”

Em um país no qual cada parede traz as marcas da mais recente guerra fratricida e onde todos os espíritos ainda estão impregnados pelo horror do conflito dos anos 1990, essa “virada da memória” em favor do arquiduque descontenta e indigna a população sérvia da Bósnia, que vê nas iniciativas a glorificação do opressor. Por isso, há reações em curso em Istocno, periferia de Sarajevo Leste, em Visegrad, na fronteira com a Sérvia, e em Belgrado, na Sérvia, onde monumentos à memória de Princip estão em fase de projeto, já em construção ou inaugurados. “O ponto de início foi a retirada do monumento a Gravilo Princip da praça na qual ele estava em Sarajevo, o que quer dizer que não há intenção de se fazer uma boa representação sobre o início da 1.ª Guerra Mundial”, argumenta Ljubisa Cosic, prefeito de Sarajevo Leste.

Parente. Quem também não gosta das homenagens a Francisco Ferdinando é Gavrilo Princip. Não se trata, claro, do herói/terrorista, mas de seu sobrinho-neto, que o Estado localizou em Sarajevo Leste.

Empresário do ramo hoteleiro e proprietário de um posto de combustíveis, “Bato”, ou “Caçula”, como é chamado pelos íntimos, vive com discrição e não gosta de falar com jornalistas. Até pouco tempo atrás, portava com orgulho o nome do tio-avô, fuzilado em 1941 a mando do líder nazi-fascista Ante Pavelic, o “Führer croata”. Também participava com a família, a cada dia 28 de julho, de uma reunião em uma igreja ortodoxa no centro de Sarajevo, de onde partiam para visitar o túmulo de seu antepassado ilustre, que a escola iugoslava lhe ensinou ser um herói.

Hoje, aos 62 anos, entretanto, Bato começa a se esconder, e não apenas de jornalistas – o empresário não quis gravar entrevista para a reportagem. Gavrilo Princip, o sobrinho-neto, lembra que a casa e o vilarejo em que seu antepassado nasceu foram destruídos várias vezes ao longo do século, e que o risco existe. Mas, sobretudo, foge da dimensão internacional que a polêmica sobre Gavrilo Princip, o herói/terrorista, ganhou nos Bálcãs 100 anos depois do assassinato de Francisco Ferdinando.