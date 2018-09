Em SC, busca a padre deve ser encerrada no domingo As buscas ao padre Adelir de Carli em Santa Catarina serão encerradas ao meio-dia do domingo. Carli está desaparecido desde 20 de abril, quando levantou vôo da cidade de Paranaguá, no PR, com o objetivo de bater um recorde: voar por 20 horas usando balões de festa, com gás hélio. A intenção era fazer o pouso na cidade de Dourados, no MS. Mas o mau tempo acabou desviando o religiosa da rota. O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Penha (SC), Johnny Coelho, informou hoje que o trabalho será intensificado amanhã. "Como será o último dia inteiro de buscas, vamos ter um reforço de helicópteros e embarcações", disse. "Dei minha palavra que seguiria com as buscas até domingo e ainda temos esperanças."