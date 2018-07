Em SC, vai a 37 total de cidades afetadas por temporais

Conforme relatório do Departamento de Defesa Civil divulgado nesta segunda-feira, 2.820 pessoas estão desabrigadas (pessoas encaminhadas para abrigos públicos) e outras 1.515 estão desalojadas (em casas de parentes ou amigos). O órgão alerta para a ocorrência de deslizamentos e alagamentos. O município de Biguaçu, na Grande Florianópolis, foi o mais castigado pelo granizo.

Lavouras inteiras de hortaliças foram destruídas e duas mil pessoas ficaram desabrigadas. Além de Biguaçu, as cidades de Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, Dona Emma, no Vale do Itajaí, Chapecó, no Oeste e Santa Rosa do Sul, no extremo oeste, decretaram situação de emergência. Na Capital, no maciço do Morro da Cruz, uma casa, ameaçada de desabar, chegou a ser amarrada.

Foram registrados estragos nos municípios de Abdon Batista, Aurora, Angelina, Araranguá, Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Piçarras, Concórdia, Calmon, Içara, Ilhota, Imbituba, Itajaí, Leoberto Leal, Painel, Passo de Torres, Pouso Redondo, Rio Rufino, Rio do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, São Cristóvão do Sul, São João do Sul e Sombrio.

A região Sul, no vale do rio Araranguá, foi a mais atingida pelo vendaval, inclusive com o corte no fornecimento de energia elétrica devido aos danos causados à rede de distribuição. Rajadas de vento de forte intensidade, que destruíram e destelharam residências, estabelecimentos comerciais, arrancaram ou quebraram árvores, caracterizaram a ação de um tornado. A associação dos estragos com o fenômeno ainda não foi confirmada pela Defesa Civil catarinense e o serviço de meteorologia.