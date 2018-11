Em SE, 17 cidades sofrem com estragos da chuva

Foram registradas ocorrências nos municípios de Aracaju, Tobias Barreto, Carmópolis, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Santa Rosa de Lima, Laranjeiras, São Cristóvão, Estância, Barra dos Coqueiros, Itabaiana, Salgado, Pacatuba, Ilha das Flores, Brejo Grande e Neópolis.

Ao todo já são mais de 2.900 atingidos no Estado, entre desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e desalojados - as que podem contar com a ajuda de amigos e familiares -, de acordo com a Defesa Civil. Até o momento, 1.520 casas foram danificadas, 85 destruídas e há 10 feridos.

Na capital, Aracaju, já são 830 pessoas desalojadas e 866 desabrigadas - 447 estão em seis escolas estaduais. Chegou a dez o número de feridos na cidade, segundo a prefeitura. Pelo menos 18 casas foram destruídas e 298, danificadas. Existem na capital sergipana 121 pontos de alagamento, em praticamente todos os bairros.

Já em São Cristóvão, 142 estão desalojados e 175 desabrigados. Uma pessoa ficou ferida, doze imóveis foram destruídos e 452 casas danificadas. Em Itabaiana são 236 casas danificadas, mas ninguém teve que ser removido.

A Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seides) providenciou materiais e alimentação para os municípios atingidos pelas chuvas. Ao todo, a pasta já enviou 570 colchões, 475 lençóis, 565 cobertores, 155 filtros e 2.238 cestas básicas para as cidades com maior necessidade.