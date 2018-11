Em seis horas, 300 mil se inscrevem para o Enem

Ontem, no primeiro dia de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foram registradas uma média de 470 inscritos por minuto. Segundo balanço do Ministério da Educação, foram 300 mil inscritos em seis horas.

Neste ano, o exame ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro e os interessados têm até as 23h59 do dia 10 de junho para fazer a inscrição no site do Enem.

Desde 2009, o MEC deu início a um projeto de substituição dos vestibulares tradicionais pelo Enem. A partir do resultado da prova, os alunos se inscrevem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e podem pleitear vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o País. No ano passado, foram ofertadas 83 mil vagas em 83 instituições - entre elas, 39 universidades federais.

Ontem, a comissão de vestibular da Unicamp anunciou que o uso do Enem será opcional para os candidatos e só será considerado quando melhorar a nota da prova. O exame compõe até 20% na nota obtida na primeira fase - mas, neste ano, esse processo só ocorrerá no momento de calcular as notas finais dos candidatos, após a segunda fase.

A participação no Enem também é pré-requisito para os estudantes interessados nas bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). Os benefícios são distribuídos a partir do desempenho do candidato e podem ser integrais ou parciais, dependendo da renda da família.

Inscrição. A taxa é de R$ 35 e só é possível se inscrever pela internet (enem.inep.gov.br). Estudantes que estão concluindo o ensino médio em escola pública ou que declarem ser parte de família de baixa renda não pagam. O cartão de confirmação será enviado pelo correio. Atenção: durante a inscrição, o aluno vai gerar um login e uma senha, imprescindíveis durante o processo para consulta no site.

Prova. O exame, com duração de 4h30 no primeiro dia e 5h30 no segundo, terá quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada uma, além de uma redação. Serão avaliadas as seguintes áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens e códigos.

Neste ano, ao entrar na sala de provas, o candidato terá de desligar o celular e depositá-lo em um porta-objetos, que será colocado embaixo das carteiras, de onde só será retirado depois que ele terminar a prova.

Problemas. As últimas edições do Enem foram marcadas por problemas. Em 2009, o exame foi cancelado após o Estado descobrir que a prova havia vazado.

No ano passado, 21 mil cadernos de prova (da cor amarela) foram distribuídos com erro na montagem.

Dia de prova

6 milhões de candidatos devem se inscrever para a prova do Enem deste ano. Em 2010, foram registradas 4,6 milhões de inscrições