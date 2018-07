Em show, Rita Lee anuncia aposentadoria

A cantora e compositora Rita Lee anunciou ontem, aos 64 anos, a aposentadoria dos palcos. Após mais de 40 anos de carreira, ela decidiu não mais se apresentar ao vivo.

A decisão foi comunicada ao público durante show na noite de sábado, no Circo Voador, no Rio. Ontem pela manhã, a confirmação foi dada pelo twitter: "Aposento-me de shows, da música nunca. Quem me viu ontem pode bem atestar minha fragilidade física. Saio da cena absolutamente paixonadacocês".

Rita Lee não falou com a imprensa ontem sobre a decisão. Avessa a entrevistas, limitou-se a, no final da tarde, voltar ao twitter, ferramenta que escolheu para a comunicação com o público. "A palavra aposentadoria tem muitas olheiras, troco por 'feriaday': dar-se feriado diariamente". A cantora tem ainda um show marcado na turnê ETC, que está mantido - será no próximo sábado, na praia Atalaia Nova, em Aracaju.

Saúde. Nos últimos três anos, a cantora tem lidado com problemas físicos que a afastaram por alguns períodos do palco. Em 2009 e 2010, foi submetida a cirurgias por conta de hérnias de discos.

No ano passado, em entrevista a um programa de televisão, afirmou que a "saúde não anda bem" e que a vida que se resumia a sexo, drogas e rock'n roll, "hoje é sexo, yoga e rock'n roll". Em julho de 2011, ela se submeteu a uma adenomastectomia, cirurgia preventiva dos seios para evitar o câncer de mama.

Ao longo do dia, a decisão da cantora - que lançou seu último disco em 2009 - foi repercutida nas redes sociais por fãs e artistas que celebravam sua carreira e pediam a ela que reconsiderasse a decisão. O compositor Leo Jaime, por exemplo, disse que ela estava "viva e cheia de graça" no palco do Circo Voador, onde se apresentava pela primeira vez. "Você tem que tocar uma vez por mês no Rio. E deixar a gente retribuir um pouco do que você nos deu. Obrigado!", escreveu ele.

Mutantes. Rita Lee iniciou a carreira no final dos anos 60, em plena efervescência do movimento tropicalista, com Os Mutantes, banda de rock psicodélico que provocou verdadeira revolução na cena pop brasileira.