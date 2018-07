Em Sorocaba, 2 mulheres são mortas em crimes passionais Duas mulheres foram mortas entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, 11, em Sorocaba (SP). No último caso, Maria dos Santos Cavalcante, de 55 anos, foi esfaqueada pelo marido, José Joaquim Cavalcante, de 69, após uma discussão, às 4 horas da manhã. Depois de matar a mulher, o suspeito pôs fogo na casa, no Jardim Santa Marina, zona norte da cidade. Uma equipe do Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas. Um filho do casal contou que a mãe havia denunciado as agressões do marido, que bebia e usava drogas. Há duas semanas, ele havia jogado ácido no corpo da mulher.