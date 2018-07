Em Sorocaba, 40 mil rezam pela Jornada Mundial

A caminhada de 14 quilômetros, iniciada com missa campal celebrada pelo arcebispo dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, foi vencida em cinco horas. O arcebispo orou com os fiéis pelo papado de Francisco e fez o lançamento da Semana Missionária, que antecede a Jornada, que será realizada entre 23 e 28 deste mês, no Rio de Janeiro, com a presença do papa. Os romeiros seguiram pelas ruas do centro até a Santa Casa, na Avenida São Paulo, onde houve a bênção aos enfermos.

Ruas e avenidas foram interditadas para a passagem dos romeiros, que seguiram depois por uma estrada em terra. No bairro, outra missa foi celebrada diante de uma multidão. Milhares de pessoas pagavam promessas. A imagem foi trazida para Sorocaba por tropeiros em 1785. Há relatos de que em 1804 o trajeto já era percorrido, mas a romaria tornou-se oficial em 1899. A celebração faz parte do calendário católico nacional e ainda este ano será declarada patrimônio imaterial pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico.