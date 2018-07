Em SP, 1 em cada 4 latrocínios ocorre dentro de casa Entre todos os latrocínios (roubos seguidos de morte) ocorridos no ano passado no Estado de São Paulo, 26% aconteceram dentro da casa da vítima e 79% dos mortos eram homens. Os números fazem parte de um estudo inédito divulgado hoje (1º) pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O motivo do levantamento é claro. Foram 308 casos em 2011, ante 253 em 2010, um crescimento de 21,74% no Estado, o que levou a própria Secretaria de Segurança Pública a transformar a 3ª Delegacia do DHPP em especializada nesse tipo de crime - anteriormente, investigava chacinas, modalidade em franco declínio nos últimos dez anos.