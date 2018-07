Em SP, 100 mil devem ficar sem água na segunda

A Sabesp fará o serviço de interligação de um novo sistema de bombeamento de água à rede de distribuição que atende moradores do Jardim Ângela e região. Com essa medida, a Sabesp aumentará a oferta de água para toda a região em 70 milhões de litros por dia, assegurando a eficiência do sistema de distribuição.

Durante a execução dos serviços, que serão realizados das 8h às 18h, o abastecimento pode ser interrompido nos bairros de Chácara Santa Maria, Jardim Guarujá, Morro do Índio, Alto da Riveira, Parque Bologne e Jardim Ângela (parte). A recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual durante a noite e a madrugada do dia 10.

A Sabesp pede a colaboração dos moradores desses bairros para que economizem água, utilizando racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais e evitando desperdícios. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195 e o online (www.sabesp.com.br). A chamada é gratuita.