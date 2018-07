Segundo a pasta, a ação faz parte do programa Alimentação Saudável, que pretende conscientizar os estudantes sobre a importância de uma boa alimentação para uma melhor qualidade de vida. A Avaliação Nutricional será feita em setembro deste ano e em março de 2014. Com a comparação dos dados, a Secretaria vai verificar se houve melhora na saúde e perda de peso após a implantação do programa.