Em SP, 150 mil já se matricularam para Ensino Médio Amanhã é o último dia para a matrícula antecipada de alunos no Ensino Médio em 548 cidades paulistas. Nas outras 97, incluindo a capital, onde amanhã haverá feriado do Dia da Consciência Negra, o prazo se encerra hoje. De acordo com balanço da Secretaria da Educação, cerca de 150 mil estudantes já se inscreveram. A matrícula antecipada facilita que o aluno possa estudar na instituição mais próxima de onde mora. Para solicitar o ingresso no Ensino Médio em 2009, os pais, responsáveis ou até o próprio estudante devem se dirigir a uma das escolas estaduais e dar entrada no pedido. Os alunos que já estão na rede pública de ensino serão matriculados automaticamente. A lista de matriculados e as respectivas escolas em que ingressarão serão divulgadas entre 3 e 10 de dezembro. O estudante convocado deve comparecer à instituição de destino com o documento de identidade de 8 a 16 de dezembro para concluir o processo.