Em SP, 20 mil deixarão presídios no Dia dos Pais Cerca de 20 mil presos do regime semiaberto irão receber neste ano o benefício da saída temporária de Dia dos Pais no Estado de São Paulo. A duração de cada saída é de, no máximo, sete dias. Alguns dos beneficiados serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas.