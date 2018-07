Em SP, 22 dos 47 shoppings estão em situação irregular A Prefeitura de São Paulo anunciou, nesta terça-feira, que apenas 19 dos 47 shoppings da capital estão com os documentos corretos e em dia. De acordo com a administração, 22 shoppings da cidades estão com documentação irregular. Os números fazem parte de um levantamento realizado pelas subprefeituras.