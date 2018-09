Em SP, 25 de Março tem 'escolta' para compras Para evitar furtos e roubos na região da 25 de Março, no centro de São Paulo, durante o período de compras para as festas de fim de ano, comerciantes têm inovado: eles aproveitam os empacotadores das lojas para escoltar os clientes. Os funcionários - normalmente uniformizados e com radiocomunicadores - fazem parte do pacote de serviços oferecidos pelos comerciantes para "mimar" o cliente e, principalmente, protegê-lo. Com a chegada do Natal, a procura aumenta. O empresário Pierre Sarruf, diretor da União dos Lojistas da Rua 25 de Março (Univinco), diz que os empacotadores levam as compras no local indicado pelo consumidor, incluindo metrô, táxi ou carro particular. "Acho que isso ajuda a inibir qualquer tentativa de assalto e outras abordagens", afirma. O gerente Ondamar Antônio Ferreira, da loja Armarinhos Fernando, também disponibiliza os chamados "carregadores-seguranças" e dá dicas de prevenção. "Dentro das nossas lojas nós emitimos diversos avisos sonoros sobre cuidados para evitar assaltos. Bolsa na frente, sempre fechada e atenção na rua." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.