Em SP, 260 carros são multados por falta de inspeção

As multas foram aplicadas em 94 comandos da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, responsável pelo programa, em parceria com a Polícia Militar. A inspeção que verifica a emissão de poluentes tornou-se obrigatória neste ano para toda a frota e deve ser feita 90 dias antes do prazo final para licenciar o veículo.

Outros problemas. As operações da PM e da secretaria, no entanto, não se restringem à verificação da realização da inspeção veicular. Enquanto os fiscais da Prefeitura se ocupam dessa parte, os policiais observam outras possíveis irregularidades, como habilitação vencida e falta de manutenção. E o número de multas por esses e outros problemas superaram a quantidade de motoristas autuados por dirigirem sem terem feito a inspeção veicular: 861.

"Checamos outros problemas, como se fosse uma abordagem normal. Vemos as condições do veículo e a situação do condutor, tanto administrativa quanto criminal", explica Paulo Sérgio de Oliveira, capitão do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran).

O diretor técnico do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo (Sindirepa-SP), Antonio Gaspar de Oliveira, considera positiva a intenção da Polícia Militar. "Se não tiver comando e multa, o motorista continuará rodando na cidade." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.