Em SP, 3 se ferem em tumulto com ferroviários grevistas

Um dos seguranças acabou sendo atingido no rosto por uma das pedras atacadas pelos grevistas, que estão parados desde ontem. Ele foi levado para o hospital com ferimentos leves. De acordo com o BO, dois sindicalistas também se feriram. Alguns grevistas também tentaram impedir que uma das composições realizasse manobras no pátio da empresa.

Segundo nota da ALL, a empresa, que detém a concessão da malha ferroviária nos Estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, informou que "permanece aberta ao diálogo para a formalização dos acordos coletivos ainda pendentes, que geraram manifestações em pontos da malha paulista e do Mato Grosso do Sul".

Ainda de acordo com o comunicado, "já foram formalizados acordos coletivos para cerca de 70% da base dos empregados e a empresa aguarda uma resposta dos sindicatos dos referidos locais a fim de resolver o impasse e concretizar a totalidade dos acordos". Para dar vazão aos carregamentos e evitar impacto na movimentação ferroviária de cargas na região, a empresa poderá utilizar sua base intermodal e sua estrutura de terminais alterando os fluxos de transporte, caso seja necessário. A paralisação afeta o transporte de produtos agrícolas da Baixada Santista até o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.