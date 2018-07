Em SP, 4 foram flagrados roubando donativo para SC

A exemplo do que ocorreu em Santa Catarina, onde voluntários e soldados do Exército foram flagrados roubando produtos doados às vítimas das enchentes naquele Estado, em São Paulo, quatro funcionários da Defesa Civil da Prefeitura foram pegos em flagrante furtando alimentos que seriam encaminhados ao Sul. O furto aconteceu no dia 8, no centro de triagem no Bom Retiro, região central. Veja também: Exército afasta envolvidos em furtos de doações em SC Após furtos, SC contrata empresa para controlar doações Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Na mesma data, a Prefeitura registrou um boletim de ocorrência. Um deles, que não era servidor de carreira, foi exonerado. Os demais foram afastados e estão respondendo a processo administrativo. "Mas, ao final, serão demitidos, eles confessaram e as provas são incontestáveis", afirmou Edsom Ortega, secretário executivo de Segurança Urbana. O furto também foi registrado pelas câmeras de monitoramento. "Eles furtaram só alimentos", afirmou o secretário, que não soube informar a quantidade. Ele teme que a população pense que não existe controle das doações. "Temos um monitoramento rigoroso, tanto é que conseguimos flagrar a ação. Esse tipo de trabalho tem risco em qualquer lugar do mundo." Até agora já foram encaminhadas para Santa Catarina mil toneladas de doação em 50 caminhões.