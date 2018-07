Em SP, 43 praias estão impróprias para banho

Em Santos, foram medidas as Praias Aparecida, Boqueirão, os dois trechos da José Menino, Embaré, Gonzaga e Ponta da Praia. Em São Vicente, técnicos da Cetesb estiveram na Praia da Divisa, Ilha Porchat, Gonzaguinha, Itararé, Milionários e Prainha. Todas estão impróprias.

Na Praia Grande, das 12 praias analisadas, apenas uma está em boas condições: a Praia da Flórida, entre as Praias Real e Jardim Solemar. Mas tanto essas duas como as do Forte, Guilhermina, Vila Tupi, Vila Mirim, Vila Caiçara, Boqueirão, Aviação, Ocian e Maracanã foram reprovadas.

A maioria das praias tem suas amostras retiradas no domingo. São consideradas impróprias quando a quantidade de enterococos (bactérias de origem fecal) é superior a 400 por cada 100 ml de água, ou quando é superior a 100 durante mais de 20% do tempo em que a medição foi feita.

Medição

Historicamente, as praias da Baixada Santista são as que apresentam as piores condições para banho - problemas de saneamento e a grande quantidade de pessoas que frequentam as praias estão entre as causas. Neste ano, porém, no acumulado das medições da Cetesb feitas de janeiro a novembro, as praias de Santos tiveram uma ligeira melhora: passaram da categoria péssima para ruim.

Em toda a Baixada, apenas uma praia é considerada ótima: Guaratuba, em Bertioga. Esta é uma das que estão próprias para banho, segundo a última medição, assim como Boraceia (Marista e Sul), São Lourenço (Morro e Rua 2) e Enseada (Indaiá). Outros três pontos da Enseada, porém, estão impróprios: Vista Linda, Colônia do Sesc e Rua Rafael Costabili.

No Guarujá, o banhista deve evitar as Praias Astúrias, Perequê e o ponto da Rua Chile da Praia da Enseada. Os demais pontos da Enseada ganharam bandeira verde, assim como a Praia de Pernambuco, Guaiuba, do Tombo e os dois pontos da Pitangueiras.

Ainda na Baixada, a praia Perequê de Cubatão está própria para o banho, assim como todas as praias do litoral sul: Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Iguape e Ilha Comprida.