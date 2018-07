Em SP, 500 mil veículos vão para litoral sul no carnaval Pelo menos 500 mil veículos devem utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes com destino à Baixada Santista neste feriado de carnaval, segundo estimativa da concessionária Ecovias, empresa que administra as rodovias. De acordo com a Ecovias, a partir das 15 horas de hoje, o movimento deve se intensificar, quando será implantada a Operação Descida (7X3). O movimento deve continuar intenso até as 24 horas do sábado. Os motoristas poderão utilizar a pista sul da Rodovia dos Imigrantes e as duas pistas da Via Anchieta para a descida da serra. A pista Norte da Via Anchieta, normalmente utilizada para a subida, estará liberada somente para veículos de passeio. Caminhões e ônibus descem a serra somente pela pista Sul da Via Anchieta. O tráfego estava normal nas estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 5x5 por volta das 9 horas. A descida é feita pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes e pista sul da Via Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.