Em SP, 665 mil são vacinados contra gripe em 7 horas A campanha de vacinação contra gripe começou neste sábado em todo o País. No Estado de São Paulo, 665,5 mil pessoas foram vacinadas entre as 8h e 15h de acordo com balanço preliminar divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. O número supera os 636 mil imunizados no ''Dia D'' da campanha de 2011, em 30 de abril.