Em SP, 81 mil adultos receberam o diploma escolar

Esses estudantes frequentaram as aulas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com presença regular ou flexível. Do total de 327,8 mil matriculados no ano passado, um em cada cinco tinha mais do que 40 anos. Em 2002 o porcentual dessa faixa etária era de 9,7%, passando para 16% em 2010 e chegando aos atuais 21%. As mulheres são a maioria das interessadas, representam 51% do total.

Para os adultos que querem voltar a estudar em 2014, as matrículas ficam abertas o ano todo em cerca de 1,6 mil escolas estaduais da rede pública paulista que oferecem a Educação para Jovens e Adultos. Os interessados devem levar o RG ou certidão de nascimento e realizar o cadastro.