Em SP, 87 mil veículos movidos a diesel são bloqueados A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo divulgou ontem que 87.596 veículos movidos a diesel estão com o licenciamento bloqueado no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) porque não foram aprovados na inspeção veicular ambiental. Neste ano, o processo é obrigatório somente aos 317 mil veículos diesel registrados na capital. A partir do próximo ano, toda a frota do município (6 milhões de veículos) está obrigada a se submeter ao programa, incluindo carros e motos. O número de bloqueados é resultado do balanço fechado no início deste mês, no qual quase 31 mil veículos a diesel com finais de placa 5 e 6 se somaram àqueles que tiveram o bloqueio realizado em novembro (placas 1 a 4). A medida se refere a veículos reprovados ou que não se apresentaram para o processo dentro do prazo. O cronograma da inspeção ambiental para veículos movidos a diesel inclui ônibus, caminhões, microônibus, jipes e picapes e vai até o final de março de 2009. Os 87 mil bloqueados representam 83% do universo de veículos cujos prazos para inspeção já expiraram. Dos 105.527 com placas de 1 a 6, só 17.931 foram aprovados. A baixa adesão inicial é vista com relativa naturalidade pela Secretaria do Verde, que conduz o programa de inspeção ambiental com o objetivo de reduzir a emissão de poluentes na capital paulista. As informações são do Jornal da Tarde.