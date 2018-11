Em SP, 9 cidades firmam pacto de políticas para jovens Nove representantes de prefeituras da região de Campinas (sete prefeitos e dois vices) assinaram hoje o Pacto pela Juventude, no 1º Seminário Municipal de Políticas Públicas da Juventude, realizado no município do interior paulista. O documento é uma proposição do Conselho Nacional da Juventude aos governos federal, estaduais e municipais e aos candidatos a cargos públicos para que se comprometam com o atendimento às necessidades de um grupo que hoje é composto por aproximadamente 50,5 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos, de acordo com dados da União.