Em SP, acidente bloqueia por 3h Avenida 23 de Maio

Um contêiner caiu de uma carreta e atingiu um carro após, por excesso de altura, tocar no Viaduto General Euclides de Figueiredo. Apenas o capô e o para-brisas do veículo foram atingidos e seus ocupantes não se feriram. O motorista do caminhão sofreu escoriações.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou desvio pela Avenida Pedro Álvares Cabral na altura da Rua Sena Madureira. Não houve congestionamento e, de acordo com as primeiras informações, nenhum dano à estrutura do viaduto.