Em SP, acidente causa 19 km de lentidão nas marginais

O acidente aconteceu na pista expressa da Marginal do Pinheiros, próximo da Ponte Cidade Universitária, por volta das 7 horas. Uma faixa da direita da via ficou interditada até as 8h15, provocando um congestionamento de quase seis quilômetros.

Por conta do tráfego engarrafado na Marginal do Pinheiros, as filas chegaram à pista expressa da Marginal do Tietê, que acumulava quase 14 quilômetros de lentidão, indo da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cruzeiro do Sul. As pistas central e local da Tietê também apresentavam tráfego lento por conta do acidente.